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Aksa Elektrik'ten Kızılay'ın kampanyasına destek

Aksa Elektrik, yeniden dizayn ettiği elektrik faturalarında Kızılay'a iletişim desteği sunmaya başladı.

24.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:06Aksa Elektrik'ten Kızılay'ın kampanyasına destek
Elektrik, yeniden dizayn ettiği elektrik faturalarında 'a iletişim desteği sunmaya başladı.
Şirket açıklamasına göre, 9 il ve 101 ilçede hizmet veren Aksa Elektrik, elektrik faturalarında Kızılay'ın "İyilik Sensiz Olmaz" kampanyasına yer veriyor.
Trabzon, Rize, Giresun, Gümüşhane ve 'de Aksa Çoruh Elektrik; Malatya, Elazığ, Bingöl ve 'de Aksa Fırat Elektrik şirketleri aracılığıyla yaklaşık 2,1 milyon abonesine elektrik tedarik hizmeti sunan Aksa Elektrik, elektrik faturalarını sosyal destek amaçlı kullanmaya başladı.
İhtiyacı olan öğrencilere burs verilmesini amaçlayan bağış kampanyası için SMS bilgileri, 2 ay boyunca Aksa Elektrik faturalarında da yer alacak.
Kampanyaya katılmak isteyenler, "Burs" yazıp 2868'e gönderdikleri her SMS ile 10 TL bağış yapabiliyor.
Aksa Elektrik, gelecek aylarda da sosyal sorumluluk amacıyla elektrik faturalarında benzer kampanyalara yer verecek.

Tunceli, Kızılay, Artvin, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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