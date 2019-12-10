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Aksa "Enerjimiz Yarınlara" ekibi, Bursalı çocuklarla buluştu

Aksa, "Enerjimiz Yarınlara" ekibi Bursalı çocuklarla buluştu.

10.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:12Aksa
, "Enerjimiz Yarınlara" ekibi Bursalı çocuklarla buluştu.
Aksa Enerji açıklamasına göre, çocuklara enerjiyi anlatmak üzere, Holding çatısı altında yer alan Aksa grup şirketlerinin Mart 2019'da başlattığı "Enerjimiz Yarınlara" kurumsal sosyal sorumluluk projesi, Türkiye'yi gezmeye devam ediyor.
Enerjinin farklı alanlarında faaliyet gösteren Aksa grup şirketlerinin oluşturduğu Aksa "Enerjimiz Yarınlara" ekibi, yılın başında belirlediği 2 bin öğrenciye ulaşma hedefine bir adım daha yaklaştı.
Projenin 18. durağında dün Gemlik'te Engürücük Ortaokulu'nu ziyaret eden Aksa "Enerjimiz Yarınlara" ekibi, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara kapsamlı bir eğitim içeriği ile enerjiyi anlattı.
Proje kapsamında okulları ziyaret ederek öğrencilere enerji dünyasını anlatan Aksa Enerji, Aksa Doğalgaz, Aksa Elektrik ve Aksa Jeneratör çalışanlarından oluşan Aksa "Enerjimiz Yarınlara" ekibi, kendi faaliyet alanlarının yanı sıra enerji kaynakları, enerji üretimi, enerji verimliliği, tasarruflu enerji kullanımı, enerji okuryazarlığı ve temiz enerji kavramı gibi enerji hakkındaki her konuda öğrencilere bilgi verdi.
Eğitimlerde doğal gazın kullanım alanlarından jeneratörün çalışma prensibine, enerji kaynaklarından enerji üretimine ve bilinçli elektrik kullanımına kadar birçok konu işlendi.
Öte yandan, Aksa markasına özel tasarlanmış ve soruları müfredattaki matematik kazanımlarına göre her sınıf için ayrı ayrı oluşturulan enerji temalı oyun ve etkinlikler de düzenlendi.
Etkinlik sonunda öğrencilere, projeye özel olarak Aksa tarafından hazırlatılan Enerji Ansiklopedisi, çeşitli kırtasiye gereçleri ve sırt çantası hediye edildi.

"Enerjimiz Yarınlara" ekibi, Bursa'dan sonra Bilecik'i de ziyaret ederek "Enerjimiz Yarınlara" projesinde bu yıl için hedeflenen 2 bin öğrenciye ulaşma hedefini gerçekleştirecek.

Aksa Enerji, Kazancı, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

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