14.06.2019 15:59
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Aksa Fırat Elektrik'ten çocuklara karne hediyesi

Aksa Fırat Elektrik

Aksa Fırat Elektrik'in, Mayıs ayında Elazığ'daki ortaokullarda başlattığı resim yarışmasının kazananlarını karne gününde açıkladı.

Aksa Fırat Elektrik'in, Mayıs ayında Elazığ'daki ortaokullarda başlattığı resim yarışmasının kazananlarını karne gününde açıkladı.
Aksa Elektrik açıklamasına göre, Aksa Fırat Elektrik, Elazığ'da gerçekleştirdiği resim yarışmasının sonuçlarını açıkladı. Mayıs ayında Elazığ'da gerçekleştirilen "Senin Enerjin, Senin Resmin" yarışmasında öğrenciler, kendi gözlerinden enerjiyi resmetti. Elazığ'da düzenlenen törene Aksa Fırat Elektrik Elazığ İl Müdürü Murat Melikoğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve çocukların aileleri de katılarak hediyeler sahiplerine dağıtıldı.
Yarışmada Elazığ Mehmet Mihri Akıncı Ortaokulunda 8 sınıf öğrencisi olan Eylem Deniz birinci olurken, Üçocak Ortaokulundaki 7. sınıf öğrencisi Ayşe Göreli ikinci, Arıcak Ortaokulundaki 7.sınıf öğrencisi olan Esma Özer ise üçüncü oldu.
Çocukları bilinçlendirmek ve içlerindeki enerjiyi bulmalarına yardımcı olmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Aksa Fırat Elektrik Elazığ İl Müdürü Murat Melikoğlu, "Yaz tatili öncesinde çocuklarımızı sevindirmek ve onların yanında olmak için bu projeye imza attık. Mayıs ayında başlattığımız projemizde yoğun bir ilgiyle karşılaştık ve Elazığlı çocuklarımızdan enerji dolu resimler geldi. Bu anlamda hem çocuklara, hem öğretmenlerimize, hem de velilere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Aksa Fırat Elektrik'in gerçekleştirdiği "Senin Enerjin, Senin Resmin" yarışmasında birinci olan öğrenci dizüstü bilgisayar, ikinci olan öğrenci tablet, üçüncü olan öğrenci bisiklet kazanırken, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise Aksa tarafından hazırlanan Enerji Ansiklopedisi dağıtıldı.
Kaynak: AA
Elazığ, Fırat, Aksa, Ekonomi

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