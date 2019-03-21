Aksa Fırat Elektrik'ten "Korsan Ödeme Noktası" Uyarısı

Aksa Fırat
Elektrik, yetkili olmayan noktalardan yapılan elektrik fatura ödemelerine karşı vatandaşları uyardı.
Aksa Fırat Elektrik Perakende Satış AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, korsan ödeme noktalarından yapılan ödemelerde büyük mağduriyetler yaşandığı ve fatura ödemelerinin müşteri hizmet merkezlerinden, kredi kartıyla resmi web sitesinden veya anlaşmalı bankalar üzerinden yapılması gerektiği belirtildi.
Son günlerde yetkisiz ödeme noktalarından yapılan fatura ödemelerinde birçok vatandaşın mağdur olduğu kaydedilen açıklamada, "Bir nevi korsan ödeme noktaları olarak tanımlanan yetkisiz fatura ödeme noktaları, fatura tahsilatı yaptığı gibi abonelerden ek işlem ücreti de talep ederek haksız kazanç elde ediyor. Tüketicilerin elektrik fatura ödemelerini Aksa Elektrik'in müşteri hizmet merkezlerinden, www.firataksa.com web adresinden veya anlaşmalı bankalardan yapması gerekir." ifadelerine yer verildi.
Fırat, Aksa, Güncel
Kaynak: AA