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Aksa Jeneratör, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katıldı

Aksa Jeneratör, yabancı yatırımcıları Çin pazarına tanıtmayı hedefleyen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katıldı.

13.11.2019 11:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:16Aksa Jeneratör, Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katıldı
Jeneratör, yabancı yatırımcıları Çin pazarına tanıtmayı hedefleyen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katıldı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, açılışı Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jingping tarafından yapılan ve ikinci kez düzenlenen fuar, 5-10 Kasım tarihlerinde Şanghay'da gerçekleşti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Üst Yöneticisi (CEO) Alper Peker, "Aksa Jeneratör'ün 2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olması hedefiyle çalışıyoruz. Bu anlamda Çin pazarındaki gücümüzü artırmamız çok önemli." ifadelerini kullandı.
168 ülkeye ulaşan ihracatıyla küresel sektörde ilk beş üretici arasında yer alan Aksa Jeneratör, dünyanın en büyük üretim kapasitesine sahip jeneratör fabrikasıyla Çin'de de üretime devam ediyor.
Afrika pazarında 20 yıldır yer alarak bu kıtanın gelişimini destekleyen Aksa Jeneratör'ün Türkiye, Çin ve ABD'de üç üretim tesisi bulunuyor. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika'da 14 ofis, 3 temsilcilikle hizmet veren Aksa, Çin'in önemli ithalatçıları arasında yer alıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Aksa Jeneratör, Aksa, Ekonomi

Kaynak: AA

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