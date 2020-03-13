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Aksa Jeneratör, küresel ölçekte ilk 3’ü hedefliyor

Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Özer, 2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

13.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:02
Aksa Jeneratör, küresel ölçekte ilk 3’ü hedefliyor
Aksa Jeneratör Satış ve Pazarlama Genel Müdürü Özer, 2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Aksa Jeneratör, Ekonomi

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