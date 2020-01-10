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Aksa Jeneratör yönetiminde yeni dönem

Aksa Jeneratör'ün yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Satış ve Pazarlama Genel Müdürlüğüne Rıdvan Özer, Operasyon Genel Müdürlüğüne de Nazmi Atalay atandı.

10.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:30Aksa Jeneratör yönetiminde yeni dönem
Aksa Jeneratör'ün yönetimini yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Satış ve Pazarlama Genel Müdürlüğüne Rıdvan Özer, Operasyon Genel Müdürlüğüne de Nazmi Atalay atandı.
Şirketten yapılan açıklamada, gelişen pazar trendlerine uygun olarak yönetimin yeniden yapılandırıldığı kaydedildi.
Şirketin 170 ülkede faaliyet gösterdiği belirtilen açıklamada, "Aksa Jeneratör, büyüme planları doğrultusunda global marka imajına katkı sağlama amacıyla yeni bir yönetim yapılanmasını hayata geçirdi. Bu yeni yapılanmayla, Satış ve Pazarlama Genel Müdürlüğüne Rıdvan Özer ve Global Üretim ve Servis organizasyonundan sorumlu Operasyon Genel Müdürlüğüne Nazmi Atalay atanırken, CFO olan Şevket Hakan Özgüler de doğrudan İcra Kurulu'na bağlandı. Yenilenen yapısıyla Aksa Jeneratör'ün tüm iş birimleri önümüzdeki dönemde global marka olma yolunda çalışmalarına hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Yönetim Kurulu Başkanı Necati Baykal, "Yönetim anlayışımız, globaldeki güçlü konumumuzu müşteri odaklı ve yenilikçi yaklaşımlara farklı pencerelerden bakabilme yeteneklerimizi güçlendirerek, istikrarlı bir şekilde büyümektir. Yeni yapılanmamızda daha vizyoner bir bakış açısı ile global pazarlarda daha aktif ve yenilikçi bir marka olmak yolunda hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğiz. Özellikle Asya pasifik pazarları, Afrika ve Amerika kıtaları ve Hindistan gibi ülkelerde yeni yatırımlar ve ortaklıklar kurmaya devam ederek Global Jeneratör pazarında ilk 5 üretici firma arasındaki yerimizi sağlamlaştıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aksa Jeneratör, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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