Aksa, marin jeneratörleri ile denizcilere enerji veriyor

Türkiye'nin jeneratör üreticisi Aksa , deniz taşıtları için geliştirdiği Aksa marin jeneratörlerle denizcilerin güvenle yol almasına imkan tanıyor.Aksa Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, kara ve denizde her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde tasarlanan ürün yelpazesiyle dünyanın en büyük üreticileri arasında yer alan Aksa Jeneratör, marin jeneratörleriyle deniz taşıtlarının enerji ihtiyacına destek veriyor.Aksa marin jeneratörler, dizel yakıtlı motor seçenekleriyle denizcilerin hayatını kolaylaştırararak güvenle yol almasını sağlıyor.Tekne ve gemiler için özel olarak farklı güç tiplerinde ve boyutlarda üretilen Aksa marin jeneratörler, öncelikle kısıtlı alan kullanımına odaklanıyor. Uluslararası denizcilik kurallarına göre üretilen marin jeneratörler, denizcilere enerjiyi en konforlu biçimde sunmak üzere üretiliyor ve dizel yakıtlı motor seçenekleriyle kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Jeneratör Genel Müdürü Alper Peker, üç kıtadaki üretimiyle 168 ülkeye ihracat gerçekleştiren Aksa Jeneratör'ün günlük kullanımdan büyük sanayiye kadar ihtiyaca göre ürün yelpazesiyle her sektöre enerji desteği verdiğini ifade etti.Marin jeneratörlerle denizlerde de konfor sunduklarına dikkati çeken Peker, "Her ortama uygun mühendislik çözümlerimizi marin jeneratörlerimizde de uyguluyoruz. Kısıtlı mekanlarda sessiz, konforlu, denizcilerin hayatını kolaylaştıran jeneratörlerimizle gerek profesyonel gerekse denizciliğe gönül vermiş kişilere güvenli yolculuk sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.