Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aksakal'dan, "Evde kal Türkiye" çağrısı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, sosyal medya hesaplarından "Evde kal Türkiye" çağrısında bulundu.

27.03.2020 12:30 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:30
Aksakal'dan,
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal , sosyal medya hesaplarından "Evde kal Türkiye " çağrısında bulundu.
Partiden yapılan yazılı açıklamada, Aksakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aydınlık geleceğe uzanan yolumuzda sağlıklı kalabilmek için yol arkadaşlarımızı bir süre daha özlemek zorundayız. Bu zamanı bilimle, kültürle ve sanatla, dolu dolu geçirelim. Sağlığın için evde kalmaya devam et Türkiye. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.
Aksakal'ın paylaşımında, evde bağlama çaldığı bir video da yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Aksakal, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Aksakal'dan, 'Evde kal Türkiye' çağrısı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Netflix’ten Türkiye’nin internet altyapısını rahatlatacak adım Haberler
Netflix'ten Türkiye'nin internet altyapısını rahatlatacak adım
Tarım ve Orman Bakanlığı’na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı'na alınacak 2 bin 153 personelin atama tarihi belli oldu
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler Haberler
Koronavirüs, iki süper gücü buluşturdu! Birlikte mücadele edecekler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı Haberler
Putin halkı rahatlatıyor ama vaka sayısında rekor artış yaşandı
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50’ye ulaştı Haberler
Yurt dışında koronavirüsten hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye ulaştı
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de dün sadece 5 ölüm yaşandı Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de dün sadece 5 ölüm yaşandı
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu Haberler
KPSS oturumlarının yapılacağı tarihler belli oldu
İBB’den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi Haberler
İBB'den korona tedbirleri! Sağlık çalışanlarına 2 bin otel odası tahsis edildi

Son Dakika Güncel Haberleri

13:22: Ordu'da sokağa çıkanlar bu tünelden geçiyor - Haber 13:22: Sakarya'da trafik ışıklarında korona virüse karşı, 'Evde kal' ve 'Eve git' çağrısı - Haber 13:22: Stad Atletik Kulübü sporcularından "Evde kal hareketsiz kalma" çağrısı - Haber 13:22: İsrail'de yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi - Haber 13:22: Beyşehir'de Göl Feneri Derneği'nin aşevi hizmeti devam ediyor - Haber 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber 11:36: Ece Üner, halkın muzdarip olduğu iki konu hakkında Bakan Koca'ya çağrıda bulundu - Haber 11:32: İran'da koronavirüs hastalarına esans koklatan adam hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Haberler 11:12: Çin'den getirilen koronavirüs kitleri yanılma payı yüksek olduğu için kullanıma sokulmadı - Haber 11:09: ABB Başkanı Mansur Yavaş, 100 yataklı öğrenci yurdunu sağlık çalışanlarına tahsis etti - Haber 10:50: Türkiye'nin koronavirüs hastanesinden olduğu iddia edilen görüntüler gündem yarattı - Haberler 09:50: Evde tıraş etmek isteyen berbere 3 bin 150 TL ceza verilecek - Haber