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Aksakallılar Meclisi Başkanı Çapa'dan Bilecik ziyareti

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

16.10.2019 16:18Aksakallılar Meclisi Başkanı Çapa'dan Bilecik ziyareti
Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yılmaz, "Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Aksakallılar Meclisi Başkanı Niyazi Çapa bizlere ziyarette bulundu. Ziyaretinde Yedi Düvele Karşı Yedi Türk Cumhuriyeti Boyları ve Türk akraba topluluklarının haritasının bulunduğu Turan Örtüsü, Kuva-i Milliye ile özleşmiş olan kalpak, Osmanlı Devleti Arması ve 738. Söğüt Şöleni anısına plaket takdim etti. Nazik ziyareti ve hediyeleri dolayısıyla kendisine teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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