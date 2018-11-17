Aksam, Akdeniz ve Ege'de "Balon Balığını" Araştırıyor

17 Kasım 2018 Cumartesi 11:12



17 Kasım 2018 Cumartesi 11:12

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Kızıldeniz üzerinden Akdeniz ve Ege'ye göç ederek hızla çoğalan Hint Okyanusu kökenli zehirli balon balığının popülasyon ve ekonomik değer yönünden faydalı olup olmayacağının saptanması için çalışma yapılıyor.Antalya'nın Demre ilçesindeki Akdeniz Su Ürünleri, Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü (AKSAM) Beymelek Tesisi Koordinatörü Durali Eraslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balon balığının son yıllarda Akdeniz ile Ege'deki yayılım alanının arttığını, balıkçıların ve sektörün sorunu hale geldiğini söyledi.Eraslan, tetrodoksin adı verilen güçlü bir zehri barındırdığı için avlanması ve yenilmesi yasak olan balon balığının yerel balık türlerini tehdit ettiğini vurgulayarak, balıkla ilgili bir proje başlattıklarını bildirdi.Proje çerçevesinde balon balığının inceleneceğini ve popülasyonunun tespit edilmeye çalışılacağını anlatan Eraslan, şunları ifade etti:"Bu balık zehirli bir balık ve şu anda avlanılması, karaya çıkarılması yasak. Biz proje ile balon balığını yararlı hale getirebilir miyiz, etinden yararlanabilir miyiz, zehirli kısmını atarak bunları balığı endüstriye kazandırabilir miyiz, ayrıca barındırdığı toksik maddeleri ilaç sanayinde kullanabilir miyiz, bunları araştıracağız. Balon balığı Kızıldeniz üzerinden gelen istilacı bir tür. Bulundukları ortamda diğer türleri yok etme eğiliminde. Bu sebeple bunların biraz baskı altına alınması gerekiyor. Bu balığı yararlı hale getirerek üzerinde bir av baskısı oluşturabilir miyiz ve bunların bölgedeki sayısını azaltabilir miyiz, bu projenin ana amaçlarından biri bunlar."İskenderun'dan Çanakkale'ye kadar incelenecekProje çerçevesinde İskenderun ile Çanakkale arasında denizde çeşitli yerlerde istasyonlar belirlendiğini, buralarda balon balıklarının toplandığını aktaran Eraslan, bunların laboratuvar ortamında incelendiğini dile getirdi.Projenin ilk aşamasında, balon balığının yapısı, toksik maddelerin hangi dönemlerde arttığı ve azaldığı, Ege ve Akdeniz'de balon balığı popülasyonu gibi verilerin elde edileceğini anlatan Eraslan, şöyle dedi:"Hangi bölgede ne kadar balon balığı var, sayısal olarak tespitini yapmak istiyoruz. Proje 3 yıl sürecek. Daha sonra üniversitelerle iş birliğimiz olacak. Bu balıkların toksik kısımları ayrılacak ve ilaç veya kimya sanayisinde nerelerde kullanılabilir buna bakılacak. Ayrıca bu balık nasıl temizlenirse toksik madde ete geçmeden faydalı hale getirilebilir, bunları çalışacağız." diye konuştu.Balon balıklarının son yıllarda balıkçılar için "bela" haline geldiğini, balıkçı teknelerine zarar verdiğini, balık ağlarını parçaladığını kaydeden Eraslan, "Sektör çok sıkıntıda olduğu için bize bu yönde yoğun bir talep geldi, bunun üzerine projeyi başlattık. İnşallah da faydalı olacağına inanıyoruz." sözlerine yer verdi.