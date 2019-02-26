Akşam Miting, Gündüz Esnaf Ziyareti

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Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının başkan adayı Necati Selçuk, seçim çalışmaları kapsamında akşamları mahallelerde miting düzenlerken, gündüzleri de esnaf ziyareti yaparak vatandaşlardan destek istiyor.Sarıgöl Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakının başkan adayı Necati Selçuk düzenlediği mitinglerde ve esnaf ziyaretlerinde halkın büyük ilgisi ile karşılaşıyor. Yerel seçimlere az bir süre kalması nedeniyle gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını hızlandıran Sarıgöl Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Geçtiğimiz dönemde Sarıgöl'e gelen hizmetler göz önündedir. Bu dönemde de ilçemiz daha fazlasıyla hizmetlerden yararlanacak. İlçemiz için daha güzel çalışmalarımız olacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Hiç bir parti gözetmeden bu ilçede yaşıyorsak, gelecek olan hizmetlerden hepimiz yararlanacağız. Amacımız daha güzel yaşanabilir bir Sarıgöl." dedi.Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl halkının yaz aylarında ailece gidecekleri mesire yeri için adımların atıldığını dile getirerek, "Sarıgöl-Buldan eski Karayolu üzerindeki halk arasında 'Dallas' olarak bilinen yeri, orman işletmesinden 20 yıllığına kiraladık. Bu alanda kafeteryalar, çocuk dinlenme alanları, çiçeklikler, çöp bidonları, kilit parke döşemeleri, banklar, gölgelikler, su havuzları olacak. Halkımız gönül rahatlığıyla mesire alanlarına gidecekler. Havadar bir alan bu yerden ilçesine kuş bakışı bakarak dinlenme keyfini çıkaracak." diye konuştu.Başkan Selçuk'un esnaf gezisine AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ile meclis üyeleri de katılarak destek veriyor. Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı yaptıkları ortak açıklamada, 31 Mart yerel seçimlerine kadar uğramadıkları evlerin kalmayacağını ve kapı kapı dolaşarak Cumhur ittifakının zafere ulaşmasını sağlayacaklarını belirtti. - MANİSA