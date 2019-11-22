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Akşam telefonla ulaşamadığı babasını sabah ölü buldu

Bursa'da yalnız yaşayan Bilal Bulun (77), kendisini merak edip evine gelen oğlu tarafından ölü bulundu.

22.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:23Akşam telefonla ulaşamadığı babasını sabah ölü buldu

'da yalnız yaşayan Bilal Bulun (77), kendisini merak edip evine gelen oğlu tarafından ölü bulundu. Bulun'un merdivenden düşerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde Karamani Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Binanın en üst katında oturan ve tek başına yaşayan Bilal Bulun'u, dün akşam saatlerinde oğlu telefonla aradı ancak ulaşamadı. Henüz ismi öğrenilemeyen oğul, babasının yaşadığı apartmana geldi. 4'üncü kata doğru çıkarken dairenin önündeki merdivenlerde babasının kanlar içerisindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bulun'un dün akşam saatlerinde merdivenlerden düşerek başını yere çarptığı ve hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmanda yaşayanlar olaydan ekiplerin gelmesi ile haberdar olurken, Bulun'un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



Yıldırım, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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