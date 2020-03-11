AKSARAY 1 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı
1 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktıAKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişininde yaralandı otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
11.03.2020 11:23 | Son Güncelleme: 11.03.2020 11:24
1 kişinin öldüğü kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı
AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişininde yaralandı otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Kaza, 07 Mart Cuma günü saat 23.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Kırşehir yolu sanayi kavşağında meydana geldi. Kaan Koça (21) yönetimdeki 40 AD 940 otomobil, sanayiden çıktığı sırada Tacettin Can Özkula (20) yönetimdeki 68 FS 813 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Kaan Koça kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tacettin Can Özkula ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, 1 kişinin öldüğü, 1 kişininde yaralandı otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Kaza, 07 Mart Cuma günü saat 23.00 sıralarında Ortaköy ilçesi Kırşehir yolu sanayi kavşağında meydana geldi. Kaan Koça (21) yönetimdeki 40 AD 940 otomobil, sanayiden çıktığı sırada Tacettin Can Özkula (20) yönetimdeki 68 FS 813 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken sürücüler yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Kaan Koça kaldırıldığı Ortaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tacettin Can Özkula ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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