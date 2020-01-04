Haberler » Güncel » Aksaray 10 kiloluk turp şaşırtıyor - Haber

Aksaray 10 kiloluk turp şaşırtıyor

10 kiloluk turp şaşırtıyorAKSARAY'ın Çimeli köyünde topraktan sökülen 10 kilo 550 gramlık turp, görenleri şaşırtıyor.

04.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 04.01.2020 10:20 Aksaray 10 kiloluk turp şaşırtıyor
10 kiloluk turp şaşırtıyor
AKSARAY'ın Çimeli köyünde topraktan sökülen 10 kilo 550 gramlık turp, görenleri şaşırtıyor.
25 yıldır çiftçilik yapan Adnan Gümüşsoy, bahçesinde yetişen beyaz turplardan birinin diğerlerinden oldukça büyük boyutta olduğunu fark etti. Gümüşsoy, tartınca 10 kilo 550 gram gelen turp karşısında şaşkınlık yaşadı. Turpun köylü tarafından konuşulduğunu ifade eden Gümüşsoy, "Dün sökümünü yaptık ve önceki yıllarda yarım kilo ile bir kilo arasında gelen turp bu yıl 10 kilo 550 gram geldi. Bunun yanında 4 ile 6 kiloluk turplar da var. Daha önce görmediğimiz bir olay bu. Bu turpu biz hobi amaçlı kışın yemek için ekmiştik. Herkes turpu görmeye geliyor. Onlar da gözlerine inanamıyor? diye konuştu.
Merak edip turpu görmeye gelen Şahin, 'Bu turpu görünce çok şaşırdım. Ben hayatımda böyle bir turp görmedim. Yıllardır çiftçilikle uğraşıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım' dedi.

Menderes, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:13   Kameradan belirlenen kuyumcudan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haber
11:12   Uzmanlardan "ayağınızdaki yarayı küçümsemeyin" uyarısı - Haber
11:09   Ürgüp Belediye Meclisi 2020 yılının ilk toplantısını yaptı - Haber
11:07   Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020'nin ilk meclis toplantısını Mut'ta yapacak - Haber
11:07   Vali Sezer: "Eğitim için herkesin aynı yere katkı vermesi lazım" - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
19:13   Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Haber
4.01.2020 11:14:44