13.06.2019 19:08
Haberler»Güncel » Haber

AKSARAY 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı

5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandıAKSARAY'da çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskelesinden dengesini kaybedip düşen işçi İlhami Yıldız (51), yaralandı.

5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı
AKSARAY'da çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskelesinden dengesini kaybedip düşen işçi İlhami Yıldız (51), yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Nakkaş Mahallesi'nde İl Müftülüğüne ait 5 katlı Kuran kursu inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephe mantolaması için sıva yapan işçi İlhami Yıldız, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düşen Yıldız, yaralandı. Yıldız, durumu fark eden mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.AKSARAY 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı
Kaynak: DHA
Aksaray, İşçi, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:54 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "En etkili irşadımız; yaşantımızla örnek olmamızdır"
19:54 Gazişehir Gaziantep, Sumudica ile sözleşme imzaladı
19:54 Şanlıurfa'da "Teknokent Strateji Değerlendirme" çalıştayı
19:53 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı
19:52 Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi
19:51 Kalın - TBMM'de görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi
19:51 Germencik'te minik öğrencilerin imza günü
19:51 El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı
19:50 Ele geçirilen kaçak içki ve tütünler imha edildi
19:49 Gazişehir Gaziantep'te Sumudica dönemi
19:49 - Kıbrıs Adasında İlk Bir İlk- Kuzey ve Güney Kıbrıs Arasında Cinayet Zanlıları Takası
19:48 Güngören'de yıkılma tehlikesi bulunan bina tahliye edildi
19:48 Şeref Has'ın vefatı
19:48 Darbe girişimi davasında karar verildi! Cezaları belli oldu