AKSARAY 5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı

5'inci kattaki iskeleden düşen inşaat işçisi, yaralandı
AKSARAY'da çalıştığı inşaatın 5'inci katındaki iskelesinden dengesini kaybedip düşen işçi İlhami Yıldız (51), yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Nakkaş Mahallesi
'nde İl Müftülüğüne ait 5 katlı Kuran kursu inşaatında meydana geldi. Binanın dış cephe mantolaması için sıva yapan işçi İlhami Yıldız, iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine düşen Yıldız, yaralandı. Yıldız, durumu fark eden mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Aksaray
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldız'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: DHAAksaray
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