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AKSARAY 69 yaşındaki kadın, alışveriş için sokağa çıkmaya hazırlanırken cüzdanının çalındığını fark...

69 yaşındaki kadın, alışveriş için sokağa çıkmaya hazırlanırken cüzdanının çalındığını fark etti ağladıAKSARAY'da 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkmaya izin verilmesi üzerine alışveriş yapmak için evinden çıkmaya hazırlanan Şemsi Ata (69) adlı kadın, cüzdanının çalındığı fark edip, polise...

10.05.2020 15:16 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:21
69 yaşındaki kadın, alışveriş için sokağa çıkmaya hazırlanırken cüzdanının çalındığını fark etti ağladı
AKSARAY'da 65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkmaya izin verilmesi üzerine alışveriş yapmak için evinden çıkmaya hazırlanan Şemsi Ata (69) adlı kadın, cüzdanının çalındığı fark edip, polise haber verdi. Gözyaşlarına hakim olamayan Ata, "Cüzdanda kaç para olduğunu hatırlamıyorum ama alışveriş için biriktirmiştik. Cüzdanın nasıl çalındığını da bilmiyorum."dedi.
Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi muayene için hastaneye giden Şemsi Ata, 65 yaş ve üstü kişileri bugün belirli süre sokağa çıkmalarına izin verilmesi üzerine alışverişe çıkmak istedi. Bunun için evinden çıkmaya hazırlanan Ata, içinde para ve banka kartının olduğu cüzdanının olmadığını fark etti. Eşinin de cüzdanı almadığını öğrenince komşusu yardımıyla polis merkezine gidip, cüzdanının çalındığını bildirdi.
Cüzdanda ne kadar parasının olduğunu hatırlamadığını belirten Ata, gözyaşları içinde, "Bugün dışarı çıkmak için iznimiz vardı. Çalınan cüzdanımın içinde banka kartımda vardı. Bende polislere bildirmek için buraya bir komşumla geldim, Evden nasıl çalındığını bilmiyorum. Ama cüzdan ortada yok. Eşimde almamış. O parayı alışveriş için biriktirmiştik."diye konuştu.
Kadınla birlikte evine giden polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
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AKSARAY 69 yaşındaki kadın, alışveriş için sokağa çıkmaya hazırlanırken cüzdanının çalındığını fark...

Kaynak: DHA

Etiketler: Şemsi Tebrizi, Polis, Güncel, Haber

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