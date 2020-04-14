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AKSARAY 7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü

7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen işçi öldüAKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşüp, mahsur kaldığı yerden kurtarılan işçi Zeki Kozan (58), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

14.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:48
7'nci kattan havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü
AKSARAY'da, çalıştığı inşaatın 7'nci katından havalandırma boşluğuna düşüp, mahsur kaldığı yerden kurtarılan işçi Zeki Kozan (58), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında Şifahane Mahallesi 3180 Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Binanın 7'nci katında çalışan Zeki Kozan, iddiaya göre havalandırma boşluğunun üzerine koyduğu tahtaya basması sonucu dengesini kaybedip, zemin kata düştü. Düştüğü yerde mahsur kalan Kozan'ı, mesai arkadaşları duvarı kırarak kurtardı. Kozan, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kozan, gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Soruşturma sürüyor.
( AKSARAY 7’nci kattan havalandırma boşluğuna düşen işçi öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Kozan, İşçi, Güncel
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