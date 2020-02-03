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Aksaray'a şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında Aksaraylı Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (25) şehit düştü.

03.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:27Aksaray'a şehit ateşi düştü
Suriye'nin kentinde rejim güçlerinin saldırısında Aksaraylı Onbaşı Kadir Yıldız (25) şehit düştü. Acı şehidin Aksaray'daki baba evine ulaştı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Onbaşı Kadir Yıldız'ın (25) acı haberi memleketi Aksaray'da yaşayan ailesine verildi. Suriye'nin Kuzeybatısında yer alan İdlib'deki bölgede çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna Suriye rejimi tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda Aksaraylı Piyade Onbaşı Kadir Yıldız kaldırıldığı hastanede şehit düştü. Şehit Yıldız'ın acı haberi Aksaray'ın Paşacık Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililerce verildi. Apartmanın 4. katında oturan ailenin balkonuna askeri yetkililer tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehidin 1'i kız 6 kardeşi olduğu öğrenildi.

Şehit babası babası Atay Yıldız'ın (64), oğlunun İdlib'deki operasyona katılması nedeniyle gelini ve torununu Aksaray'a getirmek üzere Şanlıurfa'da olduğu öğrenildi. Şehidin annesi Kıymet Yıldız'ın 63 yaşında 2019 yılının 9. ayında vefat ettiği öğrenilirken, şehidin 2018 yılında Türkan Açkun Yıldız ile evlendiği ve 5 aylık bebeklerinin olduğu bildirildi.

Şehidin cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor. - AKSARAY

Aksaray, Piyade, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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