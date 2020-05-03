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Aksaray'a şehit ateşi düştü

Aksaray'a şehit ateşi düştü Bitlis'te terör örgütü PKK ile girilen çatışmada Aksaraylı Jandarma Özel Harekat Kıdemli Uzman Çavuş Eyüp Fidan şehit düştü.

03.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 03.05.2020 00:25
Aksaray'a şehit ateşi düştü
AKSARAY - Bitlis'te terör örgütü PKK ile girilen çatışmada Aksaraylı Jandarma Özel Harekat Kıdemli Uzman Çavuş Eyüp Fidan şehit düştü. Şehidin acı haberi jandarma tarafından Aksaray'daki evine ulaştırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Tatvan Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'nda görevli Jandarma Özel Harekat Kıdemli Uzman Çavuş Eyüp Fidan meslektaşları ile birlikte akşam saatlerinde Bitlis'in Çeltikli bölgesinde iç güvenlik operasyonuna katıldı. Saat 18.50 sıralarında terör örgütü PKK ile girilen çatışmada Aksaraylı özel harekatçı kıdemli uzman çavuş Eyüp Fidan şehit düştü. Şehidin acı haberi Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aksaray Paşacık Mahallesi 1657 Sokakta bulunan anne evine ulaştırıldı.
Şehidin babası Vedat Fidan'ın 2019 yılı 9. ayında vefat ettiği öğrenilirken, acı haber annesi Elmas Fidan'a verildi. Dilara Fidan ve Emre Fidan isimli 2 çocuk babası olan şehidin eşi Derya Fidan'ın eşiyle birlikte Bitlis ilinde yaşadığı öğrenilirken, şehidin cenazesinin yarın Aksaray'a getirilmesi bekleniyor. Aksaray’a şehit ateşi düştü

Kaynak: İHA

Etiketler: Aksaray, PKK, 3. Sayfa, Haber
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