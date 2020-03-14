Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk...
Aksaray-Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı.
14.03.2020 07:00 | Son Güncelleme: 14.03.2020 07:00
Aksaray- Adana kara yolunun 17. kilometresinde, yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 35 kişi yaralandı
Kaynak: AA
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