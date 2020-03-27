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AKSARAY Aile Hekimleri Derneği, Bilim Kurulu'nda alt çalışma grubu istedi

Aile Hekimleri Derneği, Bilim Kurulu'nda alt çalışma grubu istediAKSARAY Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili "Bilim Kurulu'nda, aile hekimliğiyle ilgili bir alt çalışma grubu yok. Birçok hocamız bu yüzden sahadan habersiz.

27.03.2020 16:49 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:52
Aile Hekimleri Derneği, Bilim Kurulu'nda alt çalışma grubu istedi
AKSARAY Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, koronavirüs tedbirleriyle ilgili "Bilim Kurulu'nda, aile hekimliğiyle ilgili bir alt çalışma grubu yok. Birçok hocamız bu yüzden sahadan habersiz. Alınan tedbirler 2'nci ve 3'üncü basamakları daha çok kapsıyor. Bunlar da tedavi edici hastane tedbirleri oluyor" dedi.
Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Şenol Atakan, koronavirüsle mücadelenin Türkiye 'de doğru ilerlediğini ancak birtakım eksiklikler olduğunu söyledi. Atakan, şunları kaydetti:
"Bilim Kurulu, bu salgının ülkemize geç girmesinde çok büyük bir başarıya ulaştı. Fakat eksik kalan önemli bir nokta var. Bilim Kurulu'nda aile hekimliğiyle ilgili bir alt çalışma grubu yok. Birçok hocamız bu yüzden sahadan habersiz. Alınan tedbirler 2'nci ve 3'üncü basamakları daha çok kapsıyor. Bunlar da tedavi edici hastane tedbirleri oluyor."
Atakan, aile sağlığı merkezlerinin yoğun olduğunu, buraların fiziksel şartlarının hastaların izolasyonu için uygun olmadığını belirtti. Kendilerinin önlem aldığını aktaran Atakan, "Hastalarımızı ön elemeden geçirip, yaklaşmaya çalışıyoruz. Enfekte bir hastamızın başvurusu, hastalığın buradaki birçok insana bulaşmasına da yol açacaktır. Yapılması gerekenler, aynı durumda çalışamayacağımız için performans olayları ertelenmeli, zorunlu olanlar için steril aile sağlığı merkezleri saptanmalı. Gerekirse çadırda bile bu uygulama yapılabilmeli. Çünkü bu sürecin nasıl takip edeceğini bilmiyoruz. 65 yaş ve üzeri kişiler, sağlık kuruluşlarına başvuramayanlar, sürekli kullanması gereken raporları olmayan ilaçlar için, birinci derecede yakınları geldiğinde kolaylık gösteriyoruz, bununla ilgili mevzuatın getirilmesi gerekiyor" diye konuştu.
Hastaları fazla refakatçiyle gelmemesi konusunda uyaran Atakan, "Bebek ve çocuklar hariç hastalarımız merkezlere çok refakatçiyle gelmesinler. Bunlar gördüğümüz yanlış uygulamalar. Bazen bir hasta yanında 3-4 kişiyle birlikte geliyor. Lüzumsuz kalabalıklar riskleri artırır. Yaşam boyu aşılanmanın, bu tür salgınları ciddi şekilde azaltacağını söylüyoruz" dedi.
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AKSARAY Aile Hekimleri Derneği, Bilim Kurulu’nda alt çalışma grubu istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Aksaray, Güncel

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AKSARAY Aile Hekimleri Derneği, Bilim Kurulu'nda alt çalışma grubu istedi

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