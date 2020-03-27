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Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenol Atakan'dan koronavirüs açıklaması...

Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenol Atakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan önlemlerle Türkiye'nin dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Bundan sonraki amacımız vaka sayısının artamaması ve yayılım hızını en aza indirebilmek.

27.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:47
Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenol Atakan'dan koronavirüs açıklaması...
Aksaray Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Şenol Atakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşı alınan önlemlerle Türkiye 'nin dünyaya örnek olduğunu belirterek, "Bundan sonraki amacımız vaka sayısının artamaması ve yayılım hızını en aza indirebilmek." dedi.
Dr. Atakan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyanın Aralık ayından buyana Çin'in Vuhan eyaletinde başlayan koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini söyledi.
Türkiye'nin bu salgınla en geç tanışan ülkeler arasında yer aldığını belirten Atakan, "Ülkemiz bu süreçte aldığı kararlarla dünyaya örnek oldu. Bundan sonrada amacımız vaka sayısının artamaması ve yayılım hızını en aza indirebilmek." diye konuştu.
Atakan, Aksaray Aile Hekimleri Derneği olarak kapsamlı bir birinci basamak pandemi planı üzerine çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) hizmetin aksamadan sürdürülebilmesi için bir planlama yapılması gerektiğini belirten Atakan, şöyle konuştu:
"Süre arttıkça sağlık çalışanlarının da riski artacaktır. Bu süreçte bulaşmayı, hasta sayısını ve ölümleri azaltmak için Sağlık Bakanlığı ve tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içerisinde olmak gerekiyor. Pandemiyi ülkemiz açısından en az ölüm ve hasarla atlatılması en büyük amacımızdır."
Atakan, şunları kaydetti:
"Zorunlu olanlar için steril aile sağlığı merkezleri saptanmalı. Gerekirse çadırda bile bu uygulama yapılabilmeli. Çünkü bu sürecin nasıl takip edeceğini bilmiyoruz. 65 yaş ve üzeri kişilerin sağlık kuruluşlarına başvuramayanlar, sürekli kullanması gereken raporları olmayan ilaçları için birinci derecede yakınları geldiğinde kolaylık gösteriyoruz, bununla ilgili de mevzuatın getirilmesi gerekiyor. Bebek ve çocuklar hariç hastalarımız merkezlere giderken çok refakatçi ile gelmesinler. Bazen bir hasta yanında 3-4 kişiyle birlikte geliyor. Lüzumsuz kalabalıklar riskleri artırır."
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Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Aksaray, Aralık, Güncel

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