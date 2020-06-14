AKSARAY Aksaray'da 6 puhu, evin bahçesine yuva yaptı

Aksaray'da 6 puhu, evin bahçesine yuva yaptıAKSARAY'ın Eskil ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 6 puhu, Ahmet Ilgın'a ait evin bahçesinden 10 gündür ayrılmıyor.

14.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:57
Aksaray'da 6 puhu, evin bahçesine yuva yaptı
AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 6 puhu, Ahmet Ilgın'a ait evin bahçesinden 10 gündür ayrılmıyor.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde, Ahmet Ilgın'a ait evin bahçesine gelen nesli tükenme tehlikesindeki puhular, 10 gündür bahçedeki ağaçlardan ayrılmıyor. Bahçede bulunan 6 kuşa gözü gibi baktığını belirten Ahmet Ilgın, "Bahçemizde oldukça çok ağaç var. 10 gün önce bahçemizde farklı bir kuş türü olduğunu fark ettik. İnsanlardan kaçmıyorlar. Bu kuşlar bahçemizdeki ağaçlara yuva yapmış durumdalar. Sayıları 6'nın üzerinde, 2'si dışında diğerleri yavru. Kuşları araştırdığımızda nesli tükenmekte olan puhu olduklarını öğrendik. Kuşlara zarar gelmemesi için adeta nöbet tutuyoruz" dedi. AKSARAY Aksaray’da 6 puhu, evin bahçesine yuva yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Eskil, Ilgın, Güncel, Haber

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