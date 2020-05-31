AKSARAY 'Aksaray Malaklısı' köpeği, anne karnında dahi sipariş talebi alıyor

'Aksaray Malaklısı' köpeği, anne karnında dahi sipariş talebi alıyorAKSARAY Malaklısı adıyla tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeği yavrularına sahip olmak isteyenler, doğmadan anne karnında iken sipariş veriyor.

31.05.2020 09:23 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:29
'Aksaray Malaklısı' köpeği, anne karnında dahi sipariş talebi alıyor
AKSARAY Malaklısı adıyla tanınan, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu ve heybetiyle dikkat çeken çoban köpeği yavrularına sahip olmak isteyenler, doğmadan anne karnında iken sipariş veriyor. Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, "Bu yıl talepler çok erken başladı. Elimizde yavru köpeklerin yüzde 95 satıldı. Geri kalanı ise biz kendimize damızlık olarak ayırdık. Şimdi anne karnındaki malaklı köpeklerinin doğumunu bekliyoruz. Doğumdan 30 gün ile 40 güne ulaşan yavrulara şimdiden siparişlerini aldık. "dedi.
'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılan çoban köpeği, bacak ve ayak kalınlığı, büyük kafası, sarkık dudağıyla biliniyor. Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için bu köpekler 'Aksaray Malaklısı' olarak adlandırılıyor. Boyları 80 ila 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor. İki ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yüksekliğe ulaşabiliyor. İriliği ve sadakati nedeniyle koyun sürülerinin korunmasında tercih edilen Aksaray Malaklısı, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 'Anadolu'da bir 'Aslan' gördüm' şeklinde geçiyor. Bu nedenle bazı yörelerde 'Anadolu Aslanı' olarak da adlandırılabiliyor.
60 BİN LİRAYA KADAR SATILIYOR Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpırdamaz, köpeklerin 10 ila 60 bin lira arasında satıldığını belirtti. Yoğun bir talebin olduğunu, hatta yavrulamadan anne karnında olanlara bile sipariş aldıklarını ifade eden Tıpırdamaz, şunları söyledi:
"Bu yıl talepler çok erken başladı. Elimizde yavru köpeklerin yüzde 95 satıldı. Geri kalanı ise biz kendimize damızlık olarak ayırdık. Şimdi anne karnındaki malaklı köpeklerinin doğumunu bekliyoruz. Onların bile siparişini aldık. Son yıllarda Aksaray Malaklısına anormal şekilde talep var. Bu talepleri karşılamakta üreticiler olarak zorlanıyoruz. Çiftlikte yetiştirilen malaklıların fiyatı 10 ila 60 bin lira arasında değişirken, yavruları ise 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında değişiyor. Başta İstanbul, Bursa, İzmir, Antalya, Ankara, Adana gibi büyük şehirlerden yoğun talep alıyoruz."
Aksaray Malaklısı yetiştiricisi Fatih Dağtaş da, "Bu yıl ürettiğim tüm yavruların tamamını gönderdim. 6 damızlık dişilerimizi şu an da gebe ve doğumdan sonra 25 ile 30 günlük olunca yeni sahiplerine vereceğiz. Şimdiden taleplerini aldık. İnşallah bu doğacak yavruları sahiplerine ulaştıracağız" diye konuştu. AKSARAY ’Aksaray Malaklısı’ köpeği, anne karnında dahi sipariş talebi alıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: aksaray malaklısı, Aksaray, Anne, Güncel, Haber

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