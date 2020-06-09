AKSARAY Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi

Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisiAKSARAY'da havaların ısınmasıyla birlikte yaylalarda otlatılan koyun ve keçilerin sütünü sağmak isteyen kadınlar, eşek sırtında 7 kilometrelik yolcuğundan ardından küçükbaş hayvanların yanına ulaşıyor.

09.06.2020 09:01 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:13
Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi
AKSARAY'da havaların ısınmasıyla birlikte yaylalarda otlatılan koyun ve keçilerin sütünü sağmak isteyen kadınlar, eşek sırtında 7 kilometrelik yolcuğundan ardından küçükbaş hayvanların yanına ulaşıyor. Zorlu yolculuğun ardından sağdıkları sütleri evlerine götüren kadınlar, peynir, süt, yoğur ve tereyağı yapıp satarak aile ekonomisine de katkı sağlıyor. Helvadere Beldesi'nde oturan çiftçilerden bazıları, mayıs ayından itibaren küçükbaş hayvanlarını Hasan Dağı eteklerindeki yaylalarda, çobanlara otlattırıyor. Hayvanlar, yaz boyunca da yaylada kalıyor. Bu nedenle de koyun ve keçilerin sütünü sağmak isteyen kadınlarda, her gün eşek sırtında veya ATV'lerle beldeden 7 kilometre uzaklıktaki yaylaya gidiyor. Yaklaşık yarım saatlik zorlu yolculuğun ardından koyunlarla buluşan kadınlar, buradaki hazırlıklarını tamamladıktan sonra, 600 koyun ve keçiyi tek tek sağarak, elde ettikleri sütü süzgeçten geçirip, huniler yardımıyla bidonlara dolduruyor. Yayladaki bu uğraşın ardından süt bidonlarıyla evlerinin yolunu tutuyor. Evlere taşınan sütler, burada da süzgeçten geçirilip kaynatıldıktan sonra peynir, yoğurt, tereyağı ve kaymak olarak işleniyor. Kadınlar, elde ettikleri ürünleri satıp, aile ekonomisine katkı sağlıyor.
Koyun sahiplerinden Meryem Onar, zorlu mesailerinin mayıs ayında başladığını belirterek, şunları söyledi:
"Mayıs ayında koyunlarımızın yaylaya çıkmasıyla bizde her gün 7 kilometre yol katlederek, buraya öğlenden sonra koyun sağımına ağıla geliyoruz. Burada çobanlarımızın karınlarını doyurup tekrar yaylalara uğurluyoruz. Biz evlerimize dönüp sütlerimizi koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri, peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak satıyoruz."
25 yıldır koyun sağımı yaptığını belirten Medine Onar, "Koyunculuk bu şekilde zor olmuyor. Ancak dağda ailecek kalınca zor ve zahmetli oluyor. Benim 70 tane koyunum var. Günlük ortalama 70 ile 80 kilo süt alıyorum. Aldığım sütleri eşeğime yükleyip evimde tereyağı, peynir, yoğurt yapıp satıyoruz. Tereyağı 80 liraya, peynir 30 lira, 2 kiloluk yoğurdu ise 30 liraya, sütün kilosunu ise 10 liraya satıyoruz" dedi. AKSARAY Anadolu kadınının zorlu yayla mesaisi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hasan Dağı, Helvadere, Güncel, Haber

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