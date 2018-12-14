Aksaray Apartmanda Çıkan Yangında 31 Kişi Dumandan Etkilendi

Apartmanda çıkan yangında 31 kişi dumandan etkilendi
AKSARAY'da 6 katlı binanın giriş katında park halinde üç tekerlekli motosiklette belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların binayı sarması sonucu mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 12'si çocuk 31 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, saat 20.45 sıralarında Büyük Bölcek
Mahallesi 2410 nolu Sokakta meydana geldi. Apartmanın giriş katında park halindeki motosiklette belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar da binayı sardı. Bunun üzerine evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Mahsur kalanlarda itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 12'si çocuk 31 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Apartmanın önünde çıkan bir kavganın ardından motosikletin yandığının ileri sürüldüğünü belirten mahalle muhtarı Sinan Yavaş, "Mahalle sakinimiz, 'Kavga oldu, ardından da Suriyeliler motosikleti yakmış' diyor. Ama öyle bir şey yok." dedi.
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İtfaiye
14 Aralık 2018 Cuma 23:41