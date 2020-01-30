Haberler » Güncel » Aksaray ayakkabıyı deneyip, çaldılar - Haber

Aksaray ayakkabıyı deneyip, çaldılar

Ayakkabıyı deneyip, çaldılarAksaray'da girdikleri apartmanda, daire kapılarının önündeki ayakkabıları deneyip, bir spor ayakkabıyı çalan Afganistan uyruklu Omit C. (18 ) ile S.O. (17), polis tarafından yakalandı.

30.01.2020 12:49 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:50
Ayakkabıyı deneyip, çaldılar
'da girdikleri apartmanda, daire kapılarının önündeki ayakkabıları deneyip, bir ayakkabıyı çalan uyruklu Omit C. (18 ) ile S.O. (17), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 28 Ocak Salı günü saat 04.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için başlarına kapüşon giyen Omit C. ve S.O., girdikleri 6 katlı apartmanda, daire önlerindeki ayakkabılardan kaliteli olanları giyip, denedi. Omit C., ayağına uyan yaklaşık 400 lira değerindeki spor ayakkabısını alıp, S.O. ile birlikte binadan ayrıldı. Şüphelilerin kapı önlerindeki ayakkabıları giyip deneme anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Sabah uyandıklarında ayakkabının kapı önünde olmadığını fark eden daire sakini, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, 2 kişiyi kısa sürede yakaladı.
Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Aksaray ayakkabıyı deneyip, çaldılar

Afganistan, Aksaray, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
15:02  Tuba Büyüküstün Kimdir? Tuba Büyüküstün kaç yaşında, nereli?
30.01.2020 17:06:07