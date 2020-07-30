AKSARAY Bayram tatiline giden aile kaza yaptı 5’i çocuk 8 yaralı

Bayram tatiline giden aile kaza yaptı 5'i çocuk 8 yaralı

AKSARAY'da bayram tatiline giden bir ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu, 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.40 sıralarında Aksaray-Ankara Karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Mersin'e Kurban Bayramı tatiline giden Esat Aslan (38) yönetimindeki 34 ZE 4835 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Esat Aslan yara almadan kurtulurken, araçtaki Samet Aslan (9), Esra Akkuş (19), Meryem Akkuş (44), Ali Aslan (29), Emine Aslan (13), Havva Akkuş (14), Mert Can Aslan (6) ve Yunusu Aslan (4) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma sürüyor.