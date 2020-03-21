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Aksaray Belediye Başkanı Dinçer'den Miraç Kandili mesajı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

21.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:04
Aksaray Belediye Başkanı Dinçer'den Miraç Kandili mesajı
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.
Dinçer, mesajında, insanlık aleminin salgın hastalıklar, savaş ve türlü felaketlerle sınandığı bu mübarek günde yüce Allah'tan, İslam alemi başta olmak üzere bütün insanlık için sağlık ve sıhhat temennisinde bulunduğunu belirtti.
Miracın, içerisinde pek çok hikmet ve sırların bulunduğunu ve mübarek yolculuğun adı olduğunu vurgulayan Dinçer, şunları kaydetti:
"Bu mübarek yolcukta Peygamberimiz, ümmetinin kurtuluşu için müjdelerde bulunmuştur. Ona bu yolculukta bildirilen ilahi öğretilerin yaşamımıza rehber olmasını temenni ediyorum. Bu mübarek geceden en azami şekilde istifade ederek ülkemizin, İslam aleminin ve tüm insanlığın içinde bulunduğu salgın hastalıktan kurtulması için dua edelim. Bu duygu ve düşüncelerle Miraç Kandili'nin bütün dünyada barışa, huzura ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlık, barış ve huzur dilekleriyle halkımızın ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA

Etiketler : Miraç Kandili, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

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