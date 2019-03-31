Aksaray Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Evren Dinçer Kazandı.

Aksaray
Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Evren Dinçer
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Evren Dinçer
45 bin 40, MHP
adayı Sefer Alkan
43 bin 487 oy aldı.
-Dinçer'in özgeçmişi-
1981 yılında Aksaray
'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Aksaray'da tamamladı. 2004 yılında Aksaray İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Gazi Üniversitesi
İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans yapan Dinçer, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktoraya devam etmektedir. 2006 yılında Devlet Personel Başkanlığı
'nda personel uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2015-2016 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, 2016-2018 yılları arasında ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda personel dairesi başkanlıklarında bulundu. Dinçer, evli ve İngilizce bilmektedir.
MHP, AK Parti, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel
Kaynak: AA