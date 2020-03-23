Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Aksaray Belediyesi 60 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçlarını karşılıyor - Haberler

Aksaray Belediyesi 60 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Aksaray Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekiple risk grubunda yer alan 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

23.03.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:49
Aksaray Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekiple risk grubunda yer alan 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından oluşturulan ekip, kent genelindeki 60 yaş üstü evde kalan vatandaşları belirleyip kolonyadan maskeye, gıda ihtiyaçlarından günlük yemeklerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.
Dinçer ve beraberindekiler, Pınar Mahallesi'nde yaşayan 71 yaşındaki Dudu Düzenli'yi ziyaret ederek gıda paketi ve öğlen yemeği verdi.
Dinçer, ziyaret sonrasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye 'de olduğu gibi Aksaray'da da koronavirüse karşı tedbirlerin alındığını söyledi.
Belediye olarak bu tehditle ilk karşılaşıldığı günden itibaren tüm tedbirleri aldıklarını belirten Dinçer, şöyle konuştu:
"Bu kapsamda ilk olarak şehrimizin muhtelif yerlerini, toplu taşıma araçlarını, okul servislerini, kamuya açık kullanım alanlarını dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını hızlı bir şekilde yaptık. Bunu da hala devam ettiriyoruz. Bu salgına karşı halkımızı bilinçlendirmek çok önemliydi. Broşürlerimizi bastırıp zabıtalarımızla tüm halkımıza Sağlık Bakanlığının 14 kuralını anlatmaya çalıştık. Fırsatçılara mahal vermemek adına zabıta ekiplerimizden bir tim kurduk. Gelen şikayetlerimizi bu arkadaşlarımız inceliyor ve gereğini yapıyor. Hükümetimizin açıkladığı 65 yaş üzerindeki bakıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yardımı ve ihtiyaçlarının görülmesiyle ilgili de belediye olarak da biz bu çalışmaların içerisindeyiz. Daha önce başlatmış olduğumuz 60 yaş üzeri bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım kampanyasını devam ettiriyoruz."
Dinçer, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların yoğun şekilde kullandığı alanlardaki bankların kaldırılması ve dezenfekte edilmesiyle ilgili de çalışmaların devam ettiğini, vatandaşların bu konuya hassasiyet göstermelerini ve getirilen tedbirlere uymaları gerektiğini kaydetti.
Yardım yapılan 71 yaşındaki Düzenli ise bu uygulamadan çok memnun olduğunu ifade etti.
Emeği geçenlere teşekkür eden Düzenli, "Allah devletimize güç kuvvet versin. Yemeğim geliyor, Allah razı olsun. Çevre temizliğimizi yapıyorlar. Dışarı çıkmıyorum. Market alışverişine dahi gitmiyorum. Ben sabrımı, şükrümü ediyorum. Yarım ekmek bana yeter. Allah hepsinden razı olsun. Bol bol gönderiyorlar." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Aksaray Belediyesi 60 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçlarını karşılıyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Aksaray Belediyesi 60 yaş ve üstündekilerin ihtiyaçlarını karşılıyor
Etiketler : Pınar Mahallesi, Evren Dinçer, Türkiye, Aksaray, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi Haberler
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi
EBA’da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi Haberler
EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi Haberler
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi

Son Dakika Güncel Haberleri

PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; KAPTAN PİLOT EV HAPSİ ŞARTIYLA TAHLİYE EDİLDİ - Haber Pistten çıkan uçak soruşturması; Kaptan pilot ev hapsi şartıyla tahliye edildi - Haber Planlı elektrik kesintileri ertelendi - Haber Bakan Selçuk: "Etkinlik saati görüntülerini ben de onaylamıyorum" - Haber Başkentte sokağa çıkan yaşlılar görevlilerce bilgilendirilip evlerine gönderildi - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar - Haber Son Dakika: Asılsız koronavirüs paylaşımları ve terör propagandası yapan 1748 hesap hakkında adli işlem başlatıldı - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading