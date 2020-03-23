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Aksaray Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

AKSARAY Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekiple, risk grubunda yer alan 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

23.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:03
Aksaray Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

AKSARAY Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında oluşturduğu ekiple, risk grubunda yer alan 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye Başkanı Evren Dinçer tarafından oluşturulan ekip, kent genelindeki 60 yaş üstü evde kalan vatandaşlara kolonyadan maskeye, gıda ihtiyaçlarından günlük yemeklerine kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Dinçer ve beraberindekiler, Pınar Mahallesi'nde yaşayan Dudu Düzenli'yi (71) ziyaret ederek gıda paketi ve öğlen yemeğini verdi. Dinçer, ziyaret sonrasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm Türkiye'de olduğu gibi Aksaray 'da da koronavirüse karşı tedbirlerin alındığın söyledi. Belediye olarak tüm tedbirleri aldıklarını belirten Dinçer, şunları kaydetti: "Şehrimizin muhtelif yerlerini, toplu taşıma araçlarını, okul servislerini, kamuya açık kullanım alanlarını dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına hızlı bir şekilde yaptık. Bunu da hala devam ettiriyoruz. Bu salgına karşı halkımızı bilinçlendirmek çok önemliydi. Broşürlerimizi bastırıp zabıtalarımızla tüm halkımıza Sağlık Bakanlığı'nın 14 kuralını anlatmaya çalıştık. Fırsatçılara mahal vermemek adına zabıta ekiplerimizden bir tim kurduk. Gelen şikayetlerimizi bu arkadaşlarımız inceliyor ve gereğini yapıyor. Hükümetimizin açıkladığı 65 yaş üzerindeki bakıma muhtaç vatandaşlarımıza gıda yardımı ve ihtiyaçlarının görülmesiyle ilgili de belediye olarak da biz bu çalışmaların içerisindeyiz. Daha önce başlatmış olduğumuz 60 yaş üzeri bakıma muhtaç vatandaşlarımıza yardım kampanyasını devam ettiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu musibetten kurtulacağımızı ümit ediyoruz. Şehir olarak bu mücadeleye girişmiş bulunmaktayız."

Başkan Dinçer'in ziyaret ettiği Dudu Düzenli ise bu uygulamadan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Allah devletimize güç kuvvet versin. Yemeğim geliyor, alışverişimi yapıyorlar. Allah razı olsun. Çevre temizliğimizi yapıyorlar. Ben de evde kalıyorum dışarıya çıkmıyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Pınar Mahallesi, Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

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