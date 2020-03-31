Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor

Aksaray Belediyesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

31.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:18
Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor
Aksaray Belediyesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem ve tedbir almak amacıyla, kent genelindeki dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel olarak hijyen ekipleri oluşturduklarını, vatandaşlarca kullanılan ortak yaşam alanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.
Ekiplerin, bugün gün boyu Aile Sağlığı Merkezlerinde ve eczanelerde dezenfekte çalışmalarına devam edeceğini anlatan Dinçer, şunları kaydetti:
"Virüsle mücadele çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Mücadelede en önemli nokta evde kalarak virüsün yayılımcı etkisini ortadan kaldırmaktır. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, risk grubunda bulunan vatandaşlarımıza evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Hemşehrilerime zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını öneriyoruz. Çünkü sağlığımız her şeyden daha önemlidir. Her hastalık gibi bu virüse karşı da bireyler olarak göstereceğimiz dikkat ve alacağımız tedbirler en etkili korunma yöntemi olacaktır. Bakanlıklarımız tarafından belirtilen kurallara uyduğumuz sürece bu zor günleri hep birlikte atlatacağımızı düşünüyorum."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Evren Dinçer, Aksaray, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Aksaray Belediyesi dezenfekte çalışmalarına devam ediyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi
Bu kentimizde ’Evde kal’ uyarılarını kimse dikkate almıyor Haberler
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Kovid-19’dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı
Avrupa’da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı Haberler
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor Haberler
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı Haberler
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:55: Akçakoca Belediyesinin koronavirüs önlemleri sürüyor - Haber 15:55: Azerbaycan'da korona virüsten 5. ölüm - Haber 15:55: KBÜ Rektörü Polat, bir aylık maaşını bağışladı - Haber 15:55: İhtiyaç sahibi aileler unutulmadı - Haber 15:54: SULTANBEYLİ'DE POLİS SOKAK KÖPEKLERİNİ BESLEDİ - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:54: Yakınları, koronavirüse yenik düşen kişinin tabutuna son kez dokundu - Haberler 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber 14:42: Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi - Haber 14:34: Test sonucu negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor - Haber