Haberler » Güncel » Aksaray Belediyesi kapalı pazarın çatısında elektrik üretecek - Haber

Aksaray Belediyesi kapalı pazarın çatısında elektrik üretecek

Aksaray Belediyesi kapalı pazarın çatısında elektrik üretecek.

03.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:12Aksaray Belediyesi kapalı pazarın çatısında elektrik üretecek
Aksaray Belediyesi kapalı pazarın çatısında elektrik üretecek.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada, belediye olarak kapalı semt pazarı çatısına 1 megavat gücünde elektrik üretecek olan sistemin tamamlanma aşamasına geldiğini bildirdi.
13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan Güneş Enerji Sistemi Projesinin aralık ayı sonunda tamamlanarak enerji üretimine başlayacağını belirten Dinçer, şunları kaydetti:
"Santralin devreye alınmasının ardından elektrik üretimine başlayacak. Tesis 3,5 yılda kendini amorti edecek. Doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisi, çevreye hiçbir zararı olmadan elde edilebiliyor. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyordu. Bu bağlamda 1 Megawatt gücünde olan projeyi şehrimizde başlattık. Kapalı semt pazarımızın çatısına güneş enerji panelleri kurulumu yapılıyor. Çalışmalar büyük orandan tamamlandı. Yakın zaman içinde tesisimiz enerji üretmeye başlayacak. Belediyemize gelir kaynağını da sağlamış olacağız."

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54 Antalya'da kocasını silahla vurduğu iddia edilen kadın gözaltına alındı - Haber
17:54 İzmir-Orhangazi-Gebze otoyolunda havadan trafik denetimi - Haber
17:49 Başkan Gelgör'den Ayağı Kesilen Dündar'a Ziyaret - Haber
17:48 Büyükşehir'e Engelsiz Mekanlar Projesi ile "Erişebilirlik" ödülü - Haber
17:48 Yikob, 60 taşınmazı belediyelere devretti - Haber
17:33 2 kişinin felç olması sonrası uzmanlardan konserve uyarısı - Haber
17:08 ALES sonuçları açıklandı - Haber
16:46 Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa - Haber
16:40 Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü - Haber
16:38 Tunceli'de operasyondan dönen askerleri taşıyan zırhlı araç devrildi - Haber
15:44 Tonlarca ağırlığındaki kaya, mahallenin futbol sahasına yuvarlandı - Haberler
15:09 Demirtaş'ın rahatsızlığı nedeniyle eleştirilen HDP'den açıklama: Sağlık problemini bizimle paylaşmamıştır - Haberler
13:19 Eşini darp ettikten sonra üzerine kaynar su döken şahıs serbest bırakıldı - Haberler
07:40 Meteoroloji'den yağış uyarısı - Haberler
23:34 2019 Ballon d'Or Lionel Messi'nin - Haberler
3.12.2019 17:54:54