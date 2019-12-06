Haberler » Güncel » Aksaray Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı - Haber

Aksaray Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı

Aksaray Belediyesi kış mevsimi nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı gereken önlemi almak için 2019-2020 yılı kış dönemi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

06.12.2019 11:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:35Aksaray Belediyesi kış hazırlıklarını tamamladı
Aksaray Belediyesi kış mevsimi nedeniyle oluşabilecek sorunlara karşı gereken önlemi almak için 2019-2020 yılı kış dönemi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı.

Aksaray Belediyesi mücavir alanında bulunan yerlerde yoğun yağışlar ve hava muhalefetleri dolayısı ile oluşabilecek mağduriyetlerin oluşmaması için hazırlıklarını tamamladı. Kış günlerinde yoğun kar yağışı ve hava muhalefetleri dolayısı ile mağduriyet yaşanmaması için günün her saatinde müdahale edecek ekipler oluşturuldu. Anında müdahale edilebilmesi için gerekli araç ve ekipmanlar hazırlandı. Olası bir yağışta 4 adet tam donanımlı kar kürüme ve tuzlama aracı, 5 adet greyder hazır bulundurularak yüzlerce personel anında müdahale edecek. Ayrıca yaşanabilecek buzlanmalara karşı 2 bin 500 ton tuz stoklaması yapıldı.

Belediye Başkanı Evren Dinçer, kış mevsiminde vatandaşların ulaşım ve diğer konularda mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri alındığını belirterek, "Aksaray Belediyesi olarak kış ayında yaşanabilecek kar yağışlarında ve buzlanmalara karşı gerekli tuz stoklarımızı yaptık. Geçtiğimiz yıla nazaran tuz stoklarımızı ve araç filomuzu artırdık. Günün her saatinde müdahale edecek ekiplerimizi oluşturduk. Belediyemizin araç filosunda bulunan kar temizleme araçları sayesinde seri bir şekilde hem kar temizleme hem de otomatik olarak tuzlama yapacağız. Aksaray Belediyesi olarak kış süresince 24 saat aralıksız mücadele edecek güce ve ekipmana sahibiz olası bir yağış durumunda yapacağımız çalışmalarla halkımızın rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamış olacağız" dedi. - AKSARAY

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:56 Niğde merkezli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı - Haber
12:56 Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a 1.3 milyar dolar acil kredi - Haber
12:56 Amanos Dağları'nda EYP patlaması sonucu 3 asker yaralandı - Haber
12:51 İran'da otobüs koltuklarının yolculara satılacak - Haber
12:51 Tatbikat gerçeğini aratmadı - Haber
12:37 Ermeni TV kanalından skandal ifadeler: Iğdır'ı Ermenistan toğrağı olarak gösterdiler - Haber
12:10 İranlı mimar, Atatürk sevgisini resimlerine yansıtıyor - Haber
11:55 Kız öğrencilerinin pantolon boyunu ölçtüğü iddia edilen okul müdürü açığa alındı - Haber
11:26 Teröristlerin araziye tuzakladığı mayın infilak etti: 4 asker yaralı - Haber
11:25 Kamuoyu araştırması: Suriyeli mülteciler Türkiye'de mutlu, memleketine dönmek istemiyor - Haber
6.12.2019 12:57:42