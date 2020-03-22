Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yerel ››Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı - Haberler

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı

- Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı Aksaray Belediyesi koronavirüs salgınına karşı kent genelinde insanların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yaparak oto ve hayvan pazarını kapattı.

22.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:17
- Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı
AKSARAY - Aksaray Belediyesi koronavirüs salgınına karşı kent genelinde insanların yoğun olarak kullandığı yerlerde dezenfekte çalışması yaparak oto ve hayvan pazarını kapattı.
Aksaray'da koronavirüsüne karşı etkin bir mücadele yürüten Aksaray Belediyesi, kentte hemen her yerde dezenfekte ve tedbir amaçlı çalışmalar yürütüyor. Belediye dezenfekte ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak amacı ile hem bilgilendirme hem de yaşlıların evlerinden çıkmamaları için sosyal çalışmalar yürüterek kentte bir çok alanda da dezenfekte çalışması yürütüyor. Aksaray Belediyesi tedbir amaçlı oto pazarını, hayvan pazarını dezenfekte ederek geçici olarak kapatırken, semt pazarlarında, şehir meydanlarında da dezenfekte çalışmalarını yürütüyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Aksaray Belediyesi korona virüsüne karşı oto ve hayvan pazarını dezenfekte ederek kapattı
Etiketler : Aksaray, Yerel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

Esenyurt'ta zabıta vatandaşları tek tek uyardı - Haberler 65 yaş üstü vatandaşlar için "dışarı çıkmayın" uyarısı - Haberler Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 92'ye çıktı - Haberler Bursa'da cami hoparlöründen sokağa çıkmayın çağrısı - Haberler Fransa'da ilk kez Covid-19 nedeniyle bir doktor öldü: Emekli hekim salgın için göreve dönmüştü - Haberler Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı - Haberler Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu - Haberler Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti - Haberler Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi İtalya'da eski kulüp başkanı koronavirüsten hayatını kaybetti İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti - Haberler Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor - Haberler
Loading