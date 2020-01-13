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Aksaray Belediyesi öğrenciler sinemayla buluşturdu

Aksaray Belediyesi 175 öğrenciyi sinema ile buluşturdu.

13.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:10Aksaray Belediyesi öğrenciler sinemayla buluşturdu
Belediyesi 175 öğrenciyi sinema ile buluşturdu.
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Rafadan " filmini öğrencilerle birlikte izledi.
Dinçer, film sonrasında yaptığı açıklamada, hiç sinemaya gitmeyen 175 öğrenciyle birlikte "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filmini izlediklerini söyledi.
Bu filmin çekilmesinde emeği geçen her kese teşekkür eden Dinçer, şunları kaydetti:
"Bu organizasyonları gerçekleştiren ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bu vesile ile sinema filmini izlemeye geldiler. Hem sinema filmi izledi yavrularımız hem de tarihimizde önemli yeri olan tarihi miraslarımızdan Göbeklitepe hakkında bilgi edinmiş oldu. Tarihimizin ve kültürel değerlerimizin tanıtılması açısından hemde sinema kültürel etkinliğini gerçekleştirmek adına güzel bir etkinlik oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu tarz etkinliklerimiz ve faaliyetlerimiz devam edecek."

Evren Dinçer, Göbeklitepe, Aksaray, Tayfa, Güncel

Kaynak: AA

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