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Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı

Aksaray Belediyesi il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için yem dağıttı.

10.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:25Aksaray Belediyesi sokak hayvanları için yem dağıttı
Belediyesi il genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk havadan etkilenen sokak hayvanları için yem dağıttı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Can dostları" olarak gördükleri sahipsiz hayvanlar için yoğun çalışma gerçekleştirdikleri vurgulandı.
Kent genelinde etkili olan kar yağışının, doğada yaşayan hayvanların yaşamını olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Aksaray Belediyesi ekipleri, doğada yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmadı. Harekete geçen ekipler, şehrin muhtelif yerlerine kedi ve köpekler için mama, kuşlar için de yem bıraktı. Yem bırakma işlemleri uygunsuz hava koşulları süresince belirli aralıklarla devam edecek."

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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