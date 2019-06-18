18.06.2019 12:33
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Aksaray Belediyesi yeni yollar açıyor

Aksaray Belediyesi yeni yollar açıyor

Aksaray Belediyesi yaz sezonunun başlamasıyla birlikte şehrin birçok yerinde altyapısı biten bölgelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Aksaray Belediyesi yaz sezonunun başlamasıyla birlikte şehrin birçok yerinde altyapısı biten bölgelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Hacılarharmanı Mahallesinde aynı anda iki ayrı bölgede zemin iyileştirme çalışması yapıyor. Belediye ekipleri, Hacılarharmanı Mahallesi 112 Acil Servis arkasında 12 metre genişliğinde, 40 santimetre dolgulu yeni yol açıyor. Ekipler, yine aynı bölgede bir başka yerde ise 30 santimetrelik dolgu ile 10 metre genişliğinde stabilize yol açıyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hacılarharmanı Mahallesinde, sıcak asfalt öncesi zemin iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. - AKSARAY
Kaynak: İHA
acil servis, 112, aksaray, Güncel

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