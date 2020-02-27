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Aksaray Belediyesinden Çölyak hastalarına gıda yardımı

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, sindirim problemi olarak ortaya çıkan ve glütensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastaları için önemli bir hizmeti hayata geçirmeye başladı.

27.02.2020 12:12 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:12Aksaray Belediyesinden Çölyak hastalarına gıda yardımı
Belediye Başkanı Evren Dinçer, sindirim problemi olarak ortaya çıkan ve glütensiz gıdalarla beslenmeleri gereken çölyak hastaları için önemli bir hizmeti hayata geçirmeye başladı.

Aksaray Belediyesi tarafından şehir genelinde belirlenen çölyak hastalarına her ay düzenli olmak üzere gıda paketi verilmeye başlandı. Aksaray Belediyesi, çölyak hastalarının tüketmek zorunda oldukları gıdalara daha kolay ulaşmaları ve bu konuda mağduriyet yaşamaları için harekete geçti. Belediye Başkanı Evren Dinçer, çölyak hastalarının hiçbir sıkıntı ile karşılaşmamaları için yeni bir projeyi uygulamaya koyduklarını açıkladı. Başkan Dinçer, özellikle bu hastalığa yakalanan kişilerin glütensiz gıda temininde büyük sıkıntılar yaşadığını söyleyerek Belediye olarak çölyak hastalarına her ay düzenli olarak gıda yardımı yapılacağının altını çizdi.

Belediyeciliğin yol, su, kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını hatırlatan Başkan Dinçer, Gönül Belediyeciliğinden yola çıkarak 7'den 70'e herkesle birebir temas içinde olmak ve onların dertleri ve sıkıntılarına ortak olmak istediklerini sözlerine ekledi. Bu doğrultuda yapılan çalışmalardan yola çıkarak Çölyak hastaları için böyle bir proje başlattıklarını ifade eden Başkan Dinçer, "Bu hastalığa yakalanan vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısı glütensiz gıdalara ulaşamamaları. Ücretini karşılamaları halinde bile çoğu zaman temin edemiyorlar. Bizde belediye olarak vatandaşlarımızın yanında olmak ve onların temin etmekte zorlandıklarını gıda ürünleri ile onlara destek olmak istiyoruz. Belediyemizce tespit edilen ailelere her ay düzenli olarak gıda paketlerini teslim edeceğiz. Gıda paketlerimiz içinde glüten içermeyen besin değeri yüksek gıda ürünleri yer alıyor" dedi.

Aksaray Belediyesi ekipleri, belirlenen çölyak hastalarına talep etmeleri halinde gıda kolilerini ücretsiz olarak teslim etmeye başladı. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, Güncel

Kaynak: İHA

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