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Aksaray Belediyesinden eğitime destek

Aksaray Belediyesi, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için ücretsiz TYT, AYT, LGS ve KPSS kursu açacak.

13.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:28Aksaray Belediyesinden eğitime destek
Belediyesi, öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanabilmeleri için ücretsiz TYT, AYT, LGS ve KPSS kursu açacak.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarılı olmayı hayal eden gençlere destek olmak için belediye olarak kurs açacaklarını söyledi.
Alanında uzman eğitimcilerle sınavlara hazırlanan öğrencilerin hayal ettikleri başarıyı elde edeceklerini belirten Dinçer, şunları kaydetti:
"Belediyemiz bünyesinde açılan kurslar ile şehrimizde öğrencilerimiz eğitimde fırsat eşitliği elde edecek. Bu kurslarda verilecek eğitimden genç kardeşlerimizin azami derece faydalanmalarını temenni ediyorum. Öğrencilerimiz, ön başvurular için Zinciriye Medresesinde bulunan kayıt bürosuna 13- 20 Şubat tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde başvuru yapabilecek."

Evren Dinçer, Aksaray, KPSS, LGS, Güncel

Kaynak: AA

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