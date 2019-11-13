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Aksaray bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bıçaklı kavga: 2 yaralıAKSARAY 'da çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.

13.11.2019 20:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:33
Bıçaklı kavga: 2 yaralı
AKSARAY 'da çıkan kavgada, 2 kişi bıçakla yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarında meydana geldi. R.D (19) ile Afganistan uyruklu Zabiollah Rahimi (21) ve Hamed Tajik (15) arasında belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine R.D, bıçakla Zabiollah Rahimi'yi sırtından ve omzundan, Hamed Tajik'i ise sağ bacağından bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. , kaçan R.D'i yakalamak için çalışma başlattı.
Aksaray bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aksaray, Polis, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


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