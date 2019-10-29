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Aksaray çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Çaldığı motosikletle gezerken yakalandıAksaray'da çaldığı motosikletle gezen Ahmet Y. (18) bekçiler tarafından yakalandı.

29.10.2019 14:40
Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı
Aksaray'da çaldığı motosikletle gezen Ahmet Y. (18) bekçiler tarafından yakalandı.
Küçük Bölcek Mahallesi Bölcek Caddesi'nde oturan Kamil Cerrah'ın park halindeki motosikleti 24 Eylül günü çalındı. Cerrah'ın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, motosikleti çalan kişinin Ahmet Y., olduğunu belirledi. Ahmet Y.'nin yakalanması için çalışma sürerken mahallede görevli bekçiler dün, devriye görevi yaptığı sırada 1 kişinin çalınan motosikletle gezdiğini fark edip durdurdu. Bekçiler yaptığı incelemenin ardından motosikleti kullanan kişinin Ahmet Y. olduğunu belirledi. Motosiklette sahibine teslim edilirken, Ahmet Y. de bugün adliyeye sevk edildi.
Aksaray çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Aksaray, Bölcek, Eylül, Güncel

Kaynak: DHA


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