AKSARAY Çekirdek çitleyip otomobille gezerken polise yakalandılar

Çekirdek çitleyip otomobille gezerken polise yakalandılarAKSARAY'da, sokağa çıkma yasağına uymayıp otomobille gezerek çekirdek çitleyen 3 kişi, polis ekiplerine yakalandı.

24.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 24.05.2020 20:56
Çekirdek çitleyip otomobille gezerken polise yakalandılar
AKSARAY'da, sokağa çıkma yasağına uymayıp otomobille gezerek çekirdek çitleyen 3 kişi, polis ekiplerine yakalandı. Sürücü Vedat K., şeker hastası yakınını hastaneye götürdüğünü ileri sürse de 3 kişiye 3 bin 180'er TL ceza kesildi.
Taşpazar Mahallesi'nde denetim yapan ekipler, uygulama noktalarında otomobilleri durdurarak izin belgelerini kontrol etti. Polis ekipleri, izin belgesi olmadan otomobille dışarı çıkan sürücü Vedat K. (39), Cumali A. (21) ve Adem Ü.'yü (27) araç içinde çekirdek çitlerken gördü. Ekipler, sürücü Vedat K. ile Cumalı A.'ya neden dışarı çıktıklarını sordu. Cumali A., "Ben şeker hastasıyım onun için dışarı çıktım. Hastaneye gidiyordum" diyerek kendini savundu. Sürücü Vedat A. ise "Şeker hastası olan Cumali benim yakınım, onu ben hastaneye götürüyordum" dedi.
Polis ekipleri yapılan sorguda, sokağa çıkma yasağını uymayan 3 kişinin merkeze bağlı Yeşilova Beldesinde ikamet ettikleri ve Vedat K.?nın Cumali A.?nın yakını olmadığını belirledi. Otomobildeki 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesine göre 3 bin 180'er TL ceza kesildi. AKSARAY Çekirdek çitleyip otomobille gezerken polise yakalandılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Polis, Güncel, Haber

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