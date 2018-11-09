Yasak Aşk Kurbanı Çobanın Katilleri, Cinayeti İtiraf Etti

Alksaray'da mart ayında tüfekle vurularak öldürülen çoban Uğur Çöl'ün (22), katil zanlıları İsmail Kurt (28) ve Saim Koca (36), cep telefonu sinyali sayesinde yakalandı. Şüphelilerden Saim K., öldürülen çobanın, evlilik planları yaptığı sevgilisi ile aralarında gönül ilişkisi olduğu ve M.G.'nin Çöl ile görüşmemesini istediği ileri sürüldü. Suçunu itiraf eden Kurt, kasten adam öldürme, Koca da azmettirme suçundan tutuklandı.

KÖYLÜLER ÇOBANIN CESEDİNİ BULDU

Büyük Pörnekler köyünde oturan ve çobanlık yapan Uğur Çöl, 22 Mart günü hayvanlarını otlatmak için araziye gitti. Geri dönmemesi üzerine köylülerle birlikte çevrede arama yapan ailesi, Çöl'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edilen Çöl'in cenazesi, otopsinin ardından defnedildi.

ÇOBANIN SEVGİLİSİYLE GÖNÜL İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayeti aydınlatmak için çalışma başlatan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Çöl'ün husumetlisi olup, olmadığını araştırmak için köylülerin ifadesini başvurdu. Köylüler de Çöl'ün, evlenmeyi planladığı M.G. ile aynı köyde oturan Saim Koca'nın gönül ilişkisi olduğunu ve Koca'nın, M.G.'nin Çöl ile görüşmemesini istediği belirledi. Jandarma Çöl'ün, Saim Koca'nın Bebek köyünde oturan arkadaşı İsmail Kurt ile de aralarında husumet olduğunu saptadı.

AYNI BAZ İSTASYONUNDAN CEP TELEFONU SİNYALLERİ TESPİT EDİLDİ

Araştırmasını derinleştiren jandarma, olay günü Saim Koca, İsmail Kurt ve öldürülen Çöl'ün aynı baz istasyonundan cep telefonu sinyallerini rastladı. Çalışmasını iki kişi üzerine yoğunlaştıran jandarma, Saim Koca'nın olayın hemen ardından İstabul'a gittiğini ve yakınlarına sürekli Çöl'ün katilini bulunup, bulunmadığını sorduğunu belirledi. Koca'nın olaydan bir kaç gün öncede Çöl'ü, korkutmak için tüfekle havaya ateş açtığı tespit etti.

KIYAFETLERİNDE BARUT İZİNE RASTLANDI

İsmail Kurt'un olay günü giydiği kıyafetlerinin laboratuvarda yapılan incelemesinde ise barut artığına rastlandı. Bunun üzerine Koca ve Kurt dün jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden İsmail Kurt, Uğur Çöl'ü, öldürdüğünü itiraf etti. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail Kurt, 'kasten adam öldürme', Saim Koca da, 'azmettirme' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.