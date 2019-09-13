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Aksaray'da 10 bin kişiye aşure dağıtıldı

Aksaray Belediyesi 10 bin kişiye aşure dağıttı.

13.09.2019 14:18Aksaray'da 10 bin kişiye aşure dağıtıldı
Aksaray Belediyesi 10 bin kişiye aşure dağıttı.
Cuma namazı sonrası Ulu Cami önünde Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer dualar eşliğinde yaklaşık 10 bin kişiye aşure dağıtıp, vatandaşlarla sohbet etti.
Dinçer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem ayının dayanışma, paylaşma ve muhabbet ayı olduğunu söyledi.
Aşurede kullanılan ürünlerin çeşitliliğine işaret ederek, ülkedeki insanların da birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini vurgulayan Dinçer, şöyle konuştu:
"Bugün mübarek cuma günü. Muharrem ayı itibariyle belediyemiz olarak vatandaşlarımıza aşure dağıtımı gerçekleştirdik. Sağ olsun vatandaşlarımızın da çok yoğun ilgisi var. 10 bine yakın vatandaşımıza aşurelerimizi dağıtıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın muharrem ayını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olması temennisinde bulunuyorum."

Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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