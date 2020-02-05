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Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğüyle yakalanan şüpheliler serbest

Aksaray'da 18 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğüyle yakalanan 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

05.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:26Aksaray'da 18 bin adet kaçak güneş gözlüğüyle yakalanan şüpheliler serbest
'da 18 bin adet gümrük kaçağı güneş gözlüğüyle yakalanan 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Edinilen bilgiye göre, rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 'dan Aksaray istikametine giden 27 plakalı tırı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat sorduğu sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen KOM ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada 19 koli içerisinde toplam 18 bin adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirdi. Gözlüklere el konulurken, sürücü M.P. (46) ve E.P. (19) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY

Emniyet Müdürlüğü, Aksaray, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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