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Aksaray'da 2 genç evde ölü bulundu

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 2 genç evde ölü bulundu.

19.10.2019 21:54Aksaray'da 2 genç evde ölü bulundu
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 2 genç evde ölü bulundu.
İstiklal Mahallesi Aksaray Caddesi'nde 2 katlı apartmanın ikinci katında birlikte kalan Ayşe E. (23) ile Abdulahat B'den (26) birkaç gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
Polis, itfaiyenin yardımıyla evin kapısını kırarak, içeri girdi.
Sağlık ekipleri, evdeki Ayşe E. ve Abdulahat B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesetler, otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ortaköy, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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