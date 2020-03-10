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Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

10.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:58

Aksaray 'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerafettin Ç. idaresindeki 68 HF 962 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak karşı yola geçerek Muhittin A. yönetimindeki 01 L 9329 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücü Şerafettin Ç. yaralandı. Diğer sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler : Aksaray, 3. Sayfa

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